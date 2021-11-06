Александр Мостовой: «Хочу быть тренером, но меня никто не зовет»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой объяснил, почему не занимается тренерской деятельностью.

«Меня привлекает идея стать тренером или спортивным директором, но для многих я очень неудобный человек, потому что у меня есть свой характер, — приводит слова Мостового AS. — Я был хорошим футболистом и хорошо знаю футбол, но некоторым людям не хотелось бы, чтобы рядом с ними был такой человек. Хочу быть тренером, но меня никто не зовет. Тренерской лицензии у меня нет, но в России многие и без нее занимаются футболом».

Мостовой играл за сборную России 1992-го по 2004 год. В составе национальной команды полузащитник был участником двух чемпионатов мира (1994, 2002) и двух чемпионатов Европы (1996, 2004). Он также является двухкратным чемпионом СССР (1987, 1989) в составе «Спартака» и победителем Кубка Интертото (2000) в составе «Сельты».