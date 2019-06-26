Александр Глеб: "Я вообще не хотел переходить в "Барселону"

Бывший полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб заявил, что не хотел переходить в 2008 году из "Арсенала" в "Барселону". В каталонском клубе он отыграл один сезон, выиграв с ним чемпионат, Кубок Испании и Лигу чемпионов. Однако хавбек не закрепился в основе "Барсы", проведя 36 игр во всех турнирах и не забив ни одного мяча.

- Честно говоря, я вообще не хотел переходить в "Барселону", - цитирует Goal Глеба. - Я хотел перейти в "Баварию" или остаться в "Арсенале". Но агенты настояли, потому что к ним обратился сам Гвардьола.

Когда я перешел в "Барсу", я жил одно время у Тьерри Анри. Он сказал мне: "Живи, пока что-то не найдешь. Что делать в отеле? Там скучно". И я провел у него месяц.

Он всегда мне говорил: "Зачем ты пришел в "Барсу"? Звони мне, я все объясню".

38-летний Глеб на данный момент является свободным агентом после очередного истечения контракта с БАТЭ. Ранее он защищал цвета ряда европейских клубов, включая "Штутгарт", "Арсенал", "Барселону" и "Вольфсбург". Также на его счету 15 матчей в чемпионате России в составе "Крыльев Советов" в 2012 и 2017 году.