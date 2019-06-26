Александр Глеб: "Роналдинью и Деку пришли на тренировку пьяными. В "Барселоне" боялись, что они травмируют Месси"

Бывший полузащитник "Барселоны" Александр Глеб заявил, что каталонский клуб в 2008 году расстался с ведущими полузащитниками Роналдинью и Деку, чтобы защитить лидера команды Лионеля Месси. По словам белоруса, бразильцы (Деку - урожденный бразилец, играл за Португалию) явились на тренировку пьяными. В "Барсе" боялись, что они могут травмировать аргентинского форварда команды.

- Роналдинью и Деку пришли на тренировку пьяными. Вот почему их продали. Потому что в "Барселоне" боялись, что они травмируют Месси, - цитирует Goal Глеба.

Глеб, очевидно, пересказывает эту историю с чьих-то слов, поскольку он перешел в "Барсу" из лондонского "Арсенала" в середине июля 2008 года, через несколько недель после ухода Роналдинью в "Милан", а Деку - в "Челси".