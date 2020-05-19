Алекс Сонг: «В «Барселоне» мне сказали, что буду мало играть, но я знал, что много заработаю»

Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Сонг вспомнил обстоятельства, при которых переходил в каталонскую команду из «Арсенала».

— Помню, как ехал на тренировку «Арсенала» и увидел, что Тьерри Анри подъехал на шикарной машине, — приводит Goal.com слова Сонга. — Я сказал себе, что хочу точно такую же, во что бы то ни стало. Пошел салон и купил. Правда, пришлось вернуть ее через 2 месяца, потому что все деньги уходили на бензин.

Когда «Барселона» предложила мне контракт, и я увидел, как много заработаю, я даже не думал дважды. Я сразу же подумал о том, что мои жена и дети будут жить в комфортных условиях. Я встретился со спортивным директором «Барсы», он сказал, что я не буду часто появляться на поле, но мне было наплевать. Я знал, что буду миллионером.

Сонг выступал за «Барселону» с 2012 по 2016 год, после чего оказался в «Рубине». Вместе с каталонским клубом камерунец стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.