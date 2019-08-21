Алекс Морено стал игроком «Бетиса»

«Бетис» объявил о переходе Алекса Морено, ранее выступавшего за «Райо Вальекано». Основная позиция — левый защитник, также может сыграть слева в полузащите.

Контракт будет действовать до 30 июня 2024 года. Финансовые условия сделки не разглашаются.

26-летний испанец в прошлом сезоне провел 36 матчей за «Райо» и забил один мяч при двух голевых передачах.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр