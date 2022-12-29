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Алехандро Гомес хочет покинуть «Севилью» в январе

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Севильи» Алехандро Гомес хочет покинуть команду в ближайшее время, сообщает журналист Николо Скира. Футболист планирует вернуться в «Аталанту».

В составе «Севильи» футболист играет с 2021 года, но с тех пор он так и не смог пробиться в стартовый состав команды.

В этом сезоне на счету Гомеса одна результативная передача в чемпионате Испании. После 14 туров ла лиги «Севилья» занимает 18-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков.

Алехандро Гомес
ФК Севилья
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 Реал 14 11 2 1 33-14 35
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 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
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 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
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 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
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 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
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 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
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 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
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 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
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 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
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 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
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 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
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Жирона – Р. Вальекано
 - : -
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Бетис – Атлетик
 - : -
29.12 23:30
Атлетико – Эльче
 - : -
30.12 19:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
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Кадис – Альмерия
 - : -
30.12 21:15
Сельта – Севилья
 - : -
30.12 23:30
Вальядолид – Реал
 - : -
31.12 16:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
31.12 18:15
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
31.12 18:15
Вильярреал – Валенсия
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Реал Сосьедад

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