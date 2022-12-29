Алехандро Гомес хочет покинуть «Севилью» в январе

Полузащитник «Севильи» Алехандро Гомес хочет покинуть команду в ближайшее время, сообщает журналист Николо Скира. Футболист планирует вернуться в «Аталанту».

В составе «Севильи» футболист играет с 2021 года, но с тех пор он так и не смог пробиться в стартовый состав команды.

В этом сезоне на счету Гомеса одна результативная передача в чемпионате Испании. После 14 туров ла лиги «Севилья» занимает 18-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков.