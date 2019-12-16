Альберт Селадес: «Недовольны ничьей с «Реалом»

Главный тренер «Валенсии» Альберт Селадес похвалил команду за игру против «Реала» (1:1) в чемпионате Испании. «Валенсия» упустила победу в компенсированное время.

— Обидно, что матч так закончился. Мы были очень близки к победе, — цитирует A Bola Селадеса. — Горжусь тем, как работали игроки. Сначала нам было очень тяжело, но во втором тайме мы могли забить не один мяч. Есть ощущение, что мы недовольны ничьей. Но разбор игры должен принести позитив. Конечно, всегда хочется побеждать. Поэтому есть ощущение, что мы потеряли два очка.