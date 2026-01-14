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«Альбасете» — «Реал»: онлайн-трансляция матча Кубка Испании

«Альбасете» и «Реал» встретятся в матче Кубка Испании
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Reuters

«Альбасете» и «Реал» встретятся в матче 1/8 финала Кубка Испании в среду, 14 января. Игра пройдет на стадионе «Карлос Бельмонте» в Альбасете, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Следить за основными событиями и результатом игры «Альбасете» — «Реал» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Кубок Испании. 1/8 финала.
14 января, 23:00. Carlos Belmonte (Альбасете)
Альбасете
3:2
Реал

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

В предыдущем раунде Кубка Испании выступающий в сегунде «Альбасете» прошел «Сельту» — 2:2, пенальти — 3:0, а «Реал» победил «Талаверу» со счетом 3:2.

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Футбол
ФК Альбасете
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 11 10 0 1 46-12 30
2
 Атлетико 11 9 1 1 22-8 28
3
 Реал 11 9 0 2 28-10 27
4
 Бетис 11 7 2 2 18-15 23
5
 Реал Сосьедад 11 6 1 4 20-20 19
6
 Севилья 11 5 2 4 17-19 17
7
 Атлетик 10 4 3 3 14-10 15
8
 Депортиво 11 3 5 3 15-14 14
9
 Вильярреал 11 3 3 5 15-15 12
10
 Сельта 11 2 6 3 10-10 12
11
 Алавес 11 3 3 5 15-17 12
12
 Р. Вальекано 10 3 3 4 15-20 12
13
 Хетафе 11 3 3 5 8-16 12
14
 Эспаньол 11 3 2 6 13-14 11
15
 Осасуна 11 3 2 6 11-22 11
16
 Расинг 11 3 2 6 15-29 11
17
 Эльче 11 2 4 5 14-18 10
18
 Леванте 11 2 4 5 16-21 10
19
 Валенсия 11 2 3 6 8-17 9
20
 Малага 11 0 5 6 8-21 5
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6.11 23:00 Севилья – Алавес - : -
7.11 16:00 Малага – Расинг - : -
7.11 18:15 Эспаньол – Депортиво - : -
7.11 20:30 Осасуна – Атлетик - : -
7.11 23:00 Валенсия – Реал - : -
8.11 16:00 Эльче – Бетис - : -
8.11 18:15 Реал Сосьедад – Р. Вальекано - : -
8.11 20:30 Сельта – Леванте - : -
8.11 20:30 Вильярреал – Хетафе - : -
8.11 23:00 Атлетико – Барселона - : -
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Барселона

 5
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Эспаньол

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Марио Мартин

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 6 1 1
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Депортиво

 8 1 3
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Джене Даконам

Хетафе

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