«Альбасете» — «Реал»: онлайн-трансляция матча Кубка Испании

«Альбасете» и «Реал» встретятся в матче Кубка Испании

«Альбасете» и «Реал» встретятся в матче 1/8 финала Кубка Испании в среду, 14 января. Игра пройдет на стадионе «Карлос Бельмонте» в Альбасете, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Следить за основными событиями и результатом игры «Альбасете» — «Реал» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Кубок Испании. 1/8 финала.

14 января, 23:00. Carlos Belmonte (Альбасете)

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

В предыдущем раунде Кубка Испании выступающий в сегунде «Альбасете» прошел «Сельту» — 2:2, пенальти — 3:0, а «Реал» победил «Талаверу» со счетом 3:2.