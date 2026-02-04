«Барселона» победила «Альбасете» и вышла в полуфинал Кубка Испании

«Барселона» в гостях переиграла «Альбасете» в матче четвертьфинала Кубка Испании — 2:1.

По голу у каталонцев забили Ламин Ямаль (39-я минута) и Рональд Араухо (56-я). Единственный мяч хозяев на счету Хави Морено (87-я).

«Барселона» стала первым полуфиналистом Кубка Испании. «Альбасете», в предыдущей стадии выбивший «Реал», покинул турнир.

Другие полуфиналисты Кубка Испании определятся в парах «Алавес» — «Реал Сосьедад», «Валенсия» — «Атлетик» и «Бетис» — «Атлетико».