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Альба пошел на 25-процентное понижение зарплаты в «Барселоне»

16:25
Жорди Альба. Фото AFP
Жорди Альба. Фото AFP
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Защитник «Барселоны» Жорди Альба согласился на просьбу пойти на значительное снижение зарплаты, сообщает AS.

Он пошел на 25-процентное понижение зарплаты, как ранее сделал Жерар Пике. Альба позитивно отреагировал на просьбу «Барсы» о снижении зарплаты, поскольку хотел показать свою вовлеченность в проект и понимание потребностей клуба в настоящее время.

Ранее испанские СМИ сообщали, что Альба отказывается идти на снижение зарплаты в «Барсе». Футболист даже выступил в прессе, чтобы развеять данные слухи.

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Иван Шитик все материалы автора

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