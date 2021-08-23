Альба пошел на 25-процентное понижение зарплаты в «Барселоне»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба согласился на просьбу пойти на значительное снижение зарплаты, сообщает AS.

Он пошел на 25-процентное понижение зарплаты, как ранее сделал Жерар Пике. Альба позитивно отреагировал на просьбу «Барсы» о снижении зарплаты, поскольку хотел показать свою вовлеченность в проект и понимание потребностей клуба в настоящее время.

Ранее испанские СМИ сообщали, что Альба отказывается идти на снижение зарплаты в «Барсе». Футболист даже выступил в прессе, чтобы развеять данные слухи.