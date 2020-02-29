Альба попал в заявку «Барселоны» на класико
15:20
«Барселона» в своем официальном Twitter объявила заявку на матч 26-го тура чемпионата Испании против «Реала». В состав каталонцев вернулся защитник Жорди Альба, пропустивший две предыдущих встречи «сине-гранатовых» из-за травмы.
Вратари: тер Штеген, Нету
Защитники: Семеду, Пике, Лангле, Альба, Юмтити, Фирпо
Полузащитники: Ракитич, Бускетс, де Йонг, Видаль, Кольядо, Артур
Нападающие: Месси, Гризманн, Фати, Брэйтуэйт
The 1??8?? for #ElCl?sico! pic.twitter.com/eVM3TWJE2M— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 29, 2020
Матч «Реал» — «Барселона» состоится в воскресенье, 1 марта на «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 23.00 по московскому времени.