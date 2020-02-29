Альба попал в заявку «Барселоны» на класико

«Барселона» в своем официальном Twitter объявила заявку на матч 26-го тура чемпионата Испании против «Реала». В состав каталонцев вернулся защитник Жорди Альба, пропустивший две предыдущих встречи «сине-гранатовых» из-за травмы.

Вратари: тер Штеген, Нету

Защитники: Семеду, Пике, Лангле, Альба, Юмтити, Фирпо

Полузащитники: Ракитич, Бускетс, де Йонг, Видаль, Кольядо, Артур

Нападающие: Месси, Гризманн, Фати, Брэйтуэйт

Матч «Реал» — «Барселона» состоится в воскресенье, 1 марта на «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 23.00 по московскому времени.