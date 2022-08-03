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Альба, Бускетс, Торрес и Педри посетили тренировку «Бруклина»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Футболисты «Барселоны» посетили тренировочный центр «Бруклина» в Нью-Йорке.

Ферран Торрес, Жорди Альба, Серхио Бускетс, Педри, Габи и другие игроки каталонского клуба попрактиковались на баскетбольной площадке. Также «Нетс» сделали каждому персонализированную футболку.

От «Бруклина» в тренировке с футболистами приняли участие Бен Симмонс и Патрик Миллс.

Габи Фернандес
Жорди Альба
Серхио Бускетс
БК Бруклин Нетс
ФК Барселона
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