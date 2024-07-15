«Алавес» выкупил контракт Вильялибре у «Атлетика»

Форвард «Атлетика» Асьер Вильялибре, арендованный «Алавесом», подписал полноценный контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 26-летним испанцем рассчитано до лета 2027 года.

В минувшем сезоне Вильялибре провел 24 матча, в которых забил 8 голов и сделал результативную передачу.