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Сегодня, 21:26

«Алавес» выкупил контракт Вильялибре у «Атлетика»

Сергей Разин
корреспондент
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Асьер Вильялибре.
Фото ФК «Алавес»

Форвард «Атлетика» Асьер Вильялибре, арендованный «Алавесом», подписал полноценный контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 26-летним испанцем рассчитано до лета 2027 года.

В минувшем сезоне Вильялибре провел 24 матча, в которых забил 8 голов и сделал результативную передачу.

ФК Алавес
ФК Атлетик (Бильбао)
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