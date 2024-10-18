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18 октября, 23:58

«Вальядолид» одержал волевую победу над «Алавесом»

Руслан Минаев
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«Вальядолид» на выезде обыграл «Алавес» в матче 10-го тура ла лиги — 3:2.

На гол форварда хозяев Тони Мартинеса, гости ответили результативными ударами Мамаду Силла (с пенальти), Селима Амалла (с пенальти) и Ануара. В концовке встречи нападающий «Алавеса» Кике Гарсия установил окончательный счет.

«Вальядолид» прервал серию из трех поражений подряд. Команда набрала 8 очков и занимает 18-е место в таблице ла лиги. «Алавес» потерпел четвертое поражение подряд. Клуб с 10 очками располагается на 14-й строчке.

Испания. Ла Лига. 10-й тур
18 окт, 22:00. Mendizorrotza (Витория)
Алавес
2:3
Вальядолид

Футбол
ФК Алавес
ФК Вальядолид
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 9 8 0 1 28-9 24
2
 Реал 9 6 3 0 19-6 21
3
 Атлетико 9 4 5 0 13-5 17
4
 Вильярреал 9 5 2 2 17-17 17
5
 Осасуна 9 4 3 2 13-14 15
6
 Атлетик 9 4 2 3 13-10 14
7
 Мальорка 9 4 2 3 9-8 14
8
 Р. Вальекано 9 3 4 2 11-9 13
9
 Сельта 9 4 1 4 16-15 13
10
 Жирона 9 3 3 3 11-12 12
11
 Севилья 9 3 3 3 9-10 12
12
 Бетис 9 3 3 3 8-8 12
13
 Эспаньол 9 3 1 5 9-13 10
14
 Алавес 10 3 1 6 13-18 10
15
 Р. Сосьедад 9 2 3 4 7-8 9
16
 Леганес 9 1 5 3 5-9 8
17
 Хетафе 9 1 5 3 6-7 8
18
 Вальядолид 10 2 2 6 8-21 8
19
 Валенсия 9 1 3 5 5-13 6
20
 Лас-Пальмас 9 0 3 6 9-17 3
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18.10 22:00
Алавес – Вальядолид
 2 : 3
19.10 15:00
Атлетик – Эспаньол
 - : -
19.10 17:15
Осасуна – Бетис
 - : -
19.10 19:30
Жирона – Р. Сосьедад
 - : -
19.10 22:00
Сельта – Реал
 - : -
20.10 15:00
Мальорка – Р. Вальекано
 - : -
20.10 17:15
Атлетико – Леганес
 - : -
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Вильярреал

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Джовани Ло Сельсо

Бетис

 5
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
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Ламин Ямаль

Барселона

 5
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Оскар Мингеса

Сельта

 4
И К Ж
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Микель Хаурехисар

Атлетик

 6 1 2
Ньигес Сауль

Ньигес Сауль

Севилья

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