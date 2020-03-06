Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Валенсия» Дениса Черышева против «Алавеса»: видеотрансляция матча в 23.00

16:00
Денис Черышев. Фото Reuters
Денис Черышев. Фото Reuters
Теги:

Сегодня, 6 марта, в рамках 27-го тура чемпионата Испании по футболу «Валенсия» на выезде сыграет с «Алавесом». Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

В составе «Валенсии» выступает российский полузащитник Денис Черышев. В нынешнем сезоне он принял участие в 14 матчах чемпионата Испании, забил один гол, также на его счету два гола в пяти матчах Лиги чемпионов.

Следить за матчем в прямом эфире вы можете с помощью видеотрансляции по ссылке на этой странице.

Алавес — Валенсия

Видеотрансляция матча «Алавес» — «Валенсия»

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир