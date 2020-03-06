«Валенсия» Дениса Черышева против «Алавеса»: видеотрансляция матча в 23.00

Сегодня, 6 марта, в рамках 27-го тура чемпионата Испании по футболу «Валенсия» на выезде сыграет с «Алавесом». Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

В составе «Валенсии» выступает российский полузащитник Денис Черышев. В нынешнем сезоне он принял участие в 14 матчах чемпионата Испании, забил один гол, также на его счету два гола в пяти матчах Лиги чемпионов.

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Видеотрансляция матча «Алавес» — «Валенсия»