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«Алавес» — «Валенсия»: судья «украл» у Черышева пенальти?

02:11
6 марта. «Алавес» — «Валенсия» — 1:1. Судья не назначил пенальти. 6 марта. «Алавес» — «Валенсия» — 1:1. Судья не назначил пенальти. 6 марта. «Алавес» — «Валенсия» — 1:1. Судья не назначил пенальти. 6 марта. «Алавес» — «Валенсия» — 1:1. Судья не назначил пенальти.
6 марта. «Алавес» — «Валенсия» — 1:1. Судья не назначил пенальти.
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На 25-й минуте матча 27-го тура чемпионата Испании «Алавес» — «Валенсия» (1:1) в площади ворот хозяев поля в единоборстве с голкипером Пачеко на газоне оказался Денис Черышев. Российский футболист тут же стал апеллировать к арбитру Хесусу Хилю Мансано, требуя назначить пенальти. Однако судья решил иначе, а видеоарбитр Валентин Писарро Гомес с ним согласился.

Судя по жесту Хиля Мансано, он определил, что Черышев как бы нырнул вперед, перепрыгнув через вратаря. Пачеко при этом не фолил, и оснований для назначения 11-метрового удара нет. (Александр Бобров)

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