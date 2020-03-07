На 25-й минуте матча 27-го тура чемпионата Испании «Алавес» — «Валенсия» (1:1) в площади ворот хозяев поля в единоборстве с голкипером Пачеко на газоне оказался Денис Черышев. Российский футболист тут же стал апеллировать к арбитру Хесусу Хилю Мансано, требуя назначить пенальти. Однако судья решил иначе, а видеоарбитр Валентин Писарро Гомес с ним согласился.

Судя по жесту Хиля Мансано, он определил, что Черышев как бы нырнул вперед, перепрыгнув через вратаря. Пачеко при этом не фолил, и оснований для назначения 11-метрового удара нет. (Александр Бобров)