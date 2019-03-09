"Алавес" сыграл вничью с "Эйбаром"

"Алавес" и "Эйбар" сыграли вничью в матче 27-го тура чемпионата Испании – 1:1. В составе хозяев поля отличился Такаси Инуи. За гостей забил Марк Кардона.

"Алавес" набрал 41 очко и занимает пятое место в турнирной таблице испанской Примеры. "Эйбар", который имеет в своем активе 35 очков, поднялся на 10-е место.

Чемпионат Испании

Лига 1

27-й тур

"Алавес" – "Эйбар" – 1:1 (0:0)

Голы: Инуи, 58 (1:0). Кардона, 71 (1:1).

"Алавес": Пачеко, Лагуардия, Ксимо Наварро, Дуарте (Марин, 46), Марипан, Томас Пина, Брашанац, Борха Бастон (Гвидетти, 77), Инуи, Кальери, Хони (Бурги, 83).

"Эйбар": Дмитрович, Рамис, Хосе Анхель, Пенья, Арбилья, Диоп, Хоан Хордан, Эскаланте (Кукурелья, 59), Орельяна, Кике (Кардона, 66), Шарлес.

Предупреждения: Эскаланте, 26. Марин, 53.

Судья: Альберола Рохас (Испания).

9 марта. Витория. Стадион "Mendizorroza".

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