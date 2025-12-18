«Севилья» проиграла «Алавесу» в Кубке Испании

«Алавес» переиграл «Севилью» в матче 1/16 финала Кубка Испании — 1:0. Игра прошла на стадионе «Мендисорротца» в Витория-Гастейс.

Единственный гол забил нападающий Карлос Висенте с пенальти на 79-й минуте.

Кубок Испании. 1/16 финала.

17 декабря, 23:00. Мендисорроса (Витория)

В других матчах «Осасуна» в дополнительное время обыграла «Уэску» (4:2), а «Сельта» в серии пенальти проиграла «Альбасете» (2:2, пен. — 0:3)..

17 декабря, 21:00. Эль Алькорас (Уэска)