«Севилья» проиграла «Алавесу» в Кубке Испании
«Алавес» переиграл «Севилью» в матче 1/16 финала Кубка Испании — 1:0. Игра прошла на стадионе «Мендисорротца» в Витория-Гастейс.
Единственный гол забил нападающий Карлос Висенте с пенальти на 79-й минуте.
В других матчах «Осасуна» в дополнительное время обыграла «Уэску» (4:2), а «Сельта» в серии пенальти проиграла «Альбасете» (2:2, пен. — 0:3)..
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|18
|15
|1
|2
|51-20
|46
|
2
|Реал
|18
|13
|3
|2
|36-16
|42
|
3
|Атлетико
|18
|11
|4
|3
|33-16
|37
|
4
|Вильярреал
|16
|11
|2
|3
|31-15
|35
|
5
|Эспаньол
|16
|9
|3
|4
|20-16
|30
|
6
|Бетис
|17
|7
|7
|3
|29-19
|28
|
7
|Сельта
|17
|5
|8
|4
|20-19
|23
|
8
|Атлетик
|17
|7
|2
|8
|15-22
|23
|
9
|Эльче
|17
|5
|7
|5
|23-20
|22
|
10
|Хетафе
|17
|6
|2
|9
|13-22
|20
|
11
|Севилья
|17
|6
|2
|9
|24-26
|20
|
12
|Осасуна
|17
|5
|3
|9
|17-20
|18
|
13
|Мальорка
|17
|4
|6
|7
|19-24
|18
|
14
|Р. Вальекано
|17
|4
|6
|7
|13-20
|18
|
15
|Алавес
|17
|5
|3
|9
|14-20
|18
|
16
|Р. Сосьедад
|17
|4
|5
|8
|21-25
|17
|
17
|Валенсия
|17
|3
|7
|7
|16-26
|16
|
18
|Жирона
|17
|3
|6
|8
|15-33
|15
|
19
|Овьедо
|17
|2
|5
|10
|7-26
|11
|
20
|Леванте
|16
|2
|4
|10
|17-29
|10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|19.12
|23:00
|Валенсия – Мальорка
|1 : 1
|20.12
|16:00
|Овьедо – Сельта
|0 : 0
|20.12
|18:15
|Леванте – Р. Сосьедад
|1 : 1
|20.12
|20:30
|Осасуна – Алавес
|3 : 0
|20.12
|23:00
|Реал – Севилья
|2 : 0
|21.12
|16:00
|Жирона – Атлетико
|0 : 3
|21.12
|18:15
|Вильярреал – Барселона
|0 : 2
|21.12
|20:30
|Эльче – Р. Вальекано
|4 : 0
|21.12
|23:00
|Бетис – Хетафе
|4 : 0
|22.12
|23:00
|Атлетик – Эспаньол
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|18
|
|
Ферран Торрес
Барселона
|11
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|9
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|7
|
|
Маркус Рэшфорд
Барселона
|7
|
|
Луис Милья
Хетафе
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Федерико Виньяс
Овьедо
|14
|2
|2
|
|
Абель Бретонес
Осасуна
|15
|1
|5
|
|
Даниэль Вивиан
Атлетик
|16
|1
|5
Новости