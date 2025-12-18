Футбол
18 декабря, 01:29

«Севилья» проиграла «Алавесу» в Кубке Испании

Евгений Козинов
Корреспондент

«Алавес» переиграл «Севилью» в матче 1/16 финала Кубка Испании — 1:0. Игра прошла на стадионе «Мендисорротца» в Витория-Гастейс.

Единственный гол забил нападающий Карлос Висенте с пенальти на 79-й минуте.

Кубок Испании. 1/16 финала.
17 декабря, 23:00. Мендисорроса (Витория)
Алавес
1:0
Севилья

В других матчах «Осасуна» в дополнительное время обыграла «Уэску» (4:2), а «Сельта» в серии пенальти проиграла «Альбасете» (2:2, пен. — 0:3)..

Кубок Испании. 1/16 финала.
17 декабря, 21:00. Эль Алькорас (Уэска)
Уэска
2:4
Осасуна
Кубок Испании. 1/16 финала.
17 декабря, 21:00. Carlos Belmonte (Альбасете)
Альбасете
2:2
Сельта

«Реал» победил «Талаверу» в 1/16 финала Кубка Испании

Алонсо — о трудном матче с командой 3-го дивизиона: «Так бывает в Кубке Испании»
