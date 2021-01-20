«Севилья» обыграла «Алавес», вратарь отразил пенальти на последних минутах

«Алавес» проиграл «Севилье» в матче 19-го тура чемпионата Испании (1:2). На последних минутах встречи хозяева могли спастись от поражения, но вратарь Буну отразил пенальти.

Чемпионат Испании

19-й тур

«Алавес» — «Севилья» — 1:2 (1:2)

Голы: Эн-Несири, 3 (0:1). Мендес, 12 (1:1). Сусо, 30 (1:2).

Нереализованный пенальти: Хоселу, 90+1 (вратарь).

«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Лежен, Ксимо Наварро, Дуарте, Агиррегабирия (Сайнс, 63), Томас Пина (Гарсия, 87), Батталья, Хоселу, Мендес (Дейверсон, 69), Риоха (Хота, 69).

«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Гомес, Акунья, Кунде, Ракитич, Фернанду Режес, Хоан Хордан (Гудель, 78), Сусо (Васкес, 90), Окампос (де Йонг, 63), Эн-Несири (Оливер Торрес, 90).

Предупреждения: Лежен, 48. Мендес, 56. Эн-Несири, 81. Буну, 89. Хесус Навас, 90.

Судья: Диас де Мера Эскудерос.

19 января. Витория. Стадион «Мендисорроса».