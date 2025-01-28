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Сегодня, 00:55

«Алавес» и «Сельта» сыграли вничью

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Алавес» сыграл вничью с «Сельтой» в матче 21-го тура чемпионата Испании — 1:1. Игра прошла на стадионе «Мендисорротца».

На 6-й минуте нападающий хозяев Кике Гарсия с пенальти вывел свою команду вперед. В начале второй половины Пабло Дуран сравнял счет.

«Сельта» набрала 25 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. «Алавес» идет на 17-й строчке — 21 очко.

Испания. Ла Лига. 21-й тур
27 янв, 23:00. Mendizorrotza (Витория)
Алавес
1:1
Сельта
Футбол
ФК Алавес
ФК Сельта
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 21 15 4 2 50-20 49
2
 Атлетико 21 13 6 2 35-14 45
3
 Барселона 21 13 3 5 59-24 42
4
 Атлетик 21 11 7 3 31-18 40
5
 Вильярреал 21 9 7 5 39-32 34
6
 Мальорка 21 9 3 9 19-26 30
7
 Р. Вальекано 21 7 8 6 25-24 29
8
 Р. Сосьедад 21 8 4 9 17-17 28
9
 Жирона 21 8 4 9 29-29 28
10
 Бетис 21 7 7 7 23-26 28
11
 Осасуна 21 6 9 6 25-30 27
12
 Севилья 21 7 6 8 24-30 27
13
 Сельта 21 7 4 10 30-33 25
14
 Хетафе 21 5 8 8 17-17 23
15
 Леганес 21 5 8 8 19-29 23
16
 Лас-Пальмас 21 6 5 10 26-34 23
17
 Алавес 21 5 6 10 25-33 21
18
 Эспаньол 21 5 5 11 20-33 20
19
 Валенсия 21 3 7 11 20-36 16
20
 Вальядолид 21 4 3 14 14-42 15
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24.01 23:00
Лас-Пальмас – Осасуна
 1 : 1
25.01 16:00
Мальорка – Бетис
 0 : 1
25.01 18:15
Атлетико – Вильярреал
 1 : 1
25.01 20:30
Севилья – Эспаньол
 1 : 1
25.01 23:00
Вальядолид – Реал
 0 : 3
26.01 16:00
Р. Вальекано – Жирона
 2 : 1
26.01 18:15
Р. Сосьедад – Хетафе
 0 : 3
26.01 20:30
Атлетик – Леганес
 0 : 0
26.01 23:00
Барселона – Валенсия
 7 : 1
27.01 23:00
Алавес – Сельта
 1 : 1
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Роберт Левандовски

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 17
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 15
Рафинья

Рафинья

Барселона

 12
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Ламин Ямаль

Барселона

 10
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Джуд Беллингем

Реал

 6
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
И К Ж
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 16 2 1
Марио Мартин

Марио Мартин

Вальядолид

 18 1 3
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Валенсия

 18 1 7
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