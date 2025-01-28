«Алавес» и «Сельта» сыграли вничью

«Алавес» сыграл вничью с «Сельтой» в матче 21-го тура чемпионата Испании — 1:1. Игра прошла на стадионе «Мендисорротца».

На 6-й минуте нападающий хозяев Кике Гарсия с пенальти вывел свою команду вперед. В начале второй половины Пабло Дуран сравнял счет.

«Сельта» набрала 25 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. «Алавес» идет на 17-й строчке — 21 очко.