Гол Аспаса с пенальти принес «Сельте» победу над «Алавесом»

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Сельта» на выезде обыграла «Алавес» в матче 13-го тура испанской Ла лиги — 1:0.

Единственный гол на 55-й минуте с пенальти забил Яго Аспас.

«Сельта» (16 очков) поднялась на десятое место в Ла лиге. «Алавес» (15) идет 12-м в турнирной таблице.

Чемпионат Испании. Ла лига. 13-й тур.
22 ноября, 16:00. Mendizorrotza (Витория)
Алавес
0:1
Сельта
Источник: Таблица Ла лиги
Футбол
ФК Алавес
ФК Сельта
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: онлайн-трансляция матча чемпионата Испании
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 12 10 1 1 26-10 31
2
 Барселона 12 9 1 2 32-15 28
3
 Вильярреал 12 8 2 2 24-10 26
4
 Атлетико 12 7 4 1 24-11 25
5
 Бетис 12 5 5 2 19-13 20
6
 Эспаньол 12 5 3 4 15-15 18
7
 Хетафе 12 5 2 5 12-14 17
8
 Атлетик 12 5 2 5 12-13 17
9
 Севилья 12 5 1 6 18-19 16
10
 Сельта 13 3 7 3 16-18 16
11
 Алавес 13 4 3 6 11-12 15
12
 Р. Вальекано 12 4 3 5 12-14 15
13
 Эльче 12 3 6 3 13-14 15
14
 Р. Сосьедад 12 3 4 5 14-17 13
15
 Валенсия 13 3 4 6 12-21 13
16
 Мальорка 12 3 3 6 12-18 12
17
 Осасуна 12 3 2 7 9-13 11
18
 Жирона 12 2 4 6 11-24 10
19
 Леванте 13 2 3 8 16-24 9
20
 Овьедо 12 2 2 8 7-20 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.11 23:00 Валенсия – Леванте 1 : 0
22.11 16:00 Алавес – Сельта 0 : 1
22.11 18:15 Барселона – Атлетик - : -
22.11 20:30 Осасуна – Р. Сосьедад - : -
22.11 23:00 Вильярреал – Мальорка - : -
23.11 16:00 Овьедо – Р. Вальекано - : -
23.11 18:15 Бетис – Жирона - : -
23.11 20:30 Хетафе – Атлетико - : -
23.11 23:00 Эльче – Реал - : -
24.11 23:00 Эспаньол – Севилья - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 13
Роберт Левандовски
Роберт Левандовски

Барселона

 7
Хулиан Альварес
Хулиан Альварес

Атлетико

 7
П
Маркус Рэшфорд
Маркус Рэшфорд

Барселона

 7
Луис Милья
Луис Милья

Хетафе

 6
Арда Гюлер
Арда Гюлер

Реал

 5
И К Ж
Хосе Гайя
Хосе Гайя

Валенсия

 11 1 4
Пере Милья
Пере Милья

Эспаньол

 10 1 3
Дин Хейсен
Дин Хейсен

Реал

 10 1 3
Вся статистика

