Гол Аспаса с пенальти принес «Сельте» победу над «Алавесом»

«Сельта» на выезде обыграла «Алавес» в матче 13-го тура испанской Ла лиги — 1:0.

Единственный гол на 55-й минуте с пенальти забил Яго Аспас.

«Сельта» (16 очков) поднялась на десятое место в Ла лиге. «Алавес» (15) идет 12-м в турнирной таблице.