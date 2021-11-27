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«Сельта» в гостях победила «Алавес»

17:54
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«Сельта» в гостях победила «Алавес» в матче 15-го тура чемпионата Испании. Команда из Виго одолела соперника со счетом 2:1.

«Сельта» одержала первую победу в последних пяти матчах и набрала 16 очков, поднявшись на 13-е место в таблице. «Алавес» (14 очков) опустился на 15-ю строчку.

Испания. Лига 1. 15-й тур
27 нояб, 16:00. Mendizorrotza (Витория)
Алавес
1:2
Сельта
Голы
Мина, 11 (0:1), Хоселу, 21 (1:1), Аспас, 70 (1:2)
Нереализованный пенальти
Аспас 70
Алавес
Пачеко Дуарте (Силла, 88 ) Лагуардия Агиррегабирия Лежен Лум (Томас Пина, 78 ) Мойя (Ману Гарсия, 78 ) Понс (Гвидетти, 78 ) Хоселу Риоха Мендес (Пеллистри, 71 )
Сельта
Дитуро Араухо Айду Галан Васкес Суарес (Тапия, 56) Бельтран Нолито (Серви, 46) Аспас (Мурильо, 84) Мина (Тиагу Гальярду, 66) Мендес (Солари, 56)
Предупреждения
Дуарте 32, Лежен 38, Агиррегабирия 57  -  Мендес 50, Тапия 85
Судьи
Фуэртес

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Динамо

П2

22%

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1X

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1.85

ТБ 2.0

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Челси
Манчестер Юнайтед

П1

28%

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Ф1 (-1.0)

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2.02

ТМ 3.5

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Зенит

П2

30%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.78

Обе забьют - да

21%

1.73

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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