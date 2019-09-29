«Алавес» с Вакасо обыграл «Мальорку»

«Алавес» дома одержал победу над «Мальоркой» (2:0) в матче 7-го тура чемпионата Испании. В составе хозяев отличились Лукас Перес и Хоселу.

В составе «Алавеса» всю игру на поле провел бывший хавбек «Рубина» Мубарак Вакасо.

«Алавес» — 12-е место и 8 баллов в турнирной таблице ла лиги. «Мальорка» — 19-я строчка и 4 очка.

Чемпионат Испании. Лига 1

7-й тур

«Алавес» — «Мальорка» — 2:0 (0:0)

Голы: Лукас, 76 — с пенальти (1:0). Хоселу, 86 (2:0).

«Алавес»: Сивера, Лагуардия, Эли, Ксимо Наварро, Дуарте, Томас Пина, Вакасо, Хоселу, Гвидетти (Лукас, 58), Алейш Видаль (Берк, 83), Риоха (Понс, 88).

«Мальорка»: Рейна, Вальент, Кампос, Састре, Гамес, Севилья, Кубо, Фебас (Родригес, 66), Баба (Пратс, 77), Джуниор (Кабрера, 77), Будимир.

Предупреждения: Вакасо, 27. Джуниор, 33. Ксимо Наварро, 50. Севилья, 78. Вальент, 79.

Судья: дель Серро Гранде (Испания).

29 сентября. Витория. Стадион «Мендисорроса».

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