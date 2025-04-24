«Реал Сосьедад» проиграл «Алавесу»

«Алавес» победил «Реал Сосьедад» в матче 33-го тура чемпионата Испании — 1:0. Игра прошла на стадионе «Мендисорротца» в Витория-Гастейс.

Единственный гол аргентинский защитник Науэль Теналья в начале второго тайма.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян участия в этой матче не принимал из-за травмы. 23 февраля у него случился рецидив травмы четырехглавой мышцы.

«Алавес» набрал 34 очка и поднялся на 16-е место, покинув зону вылета. «Реал Сосьедад» остался на 9-й строчке — 42 очка.