Футбол
Испания
Новости
Видео Ла лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 20:30

«Алавес» — «Реал Сосьедад»: онлайн-трансляция матча ла лиги

«Алавес» и «Реал Сосьедад» встретятся в чемпионате Испании 23 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Алавес» и «Реал Сосьедад» встретятся в 33-м туре чемпионата Испании в среду, 23 апреля. Матч примет стадион «Мендисорроса» в Витории (Испания). Начало встречи — в 22.30 по московскому времени.

Трансляцию игры ла лиги организуют телеканал «Матч! Футбол 3» и сайт matchtv.ru (по подписке). Эфир начнется в 22.25, за пять минут до стартового свистка.

Ключевые события и результат игры «Алавес» — «Реал Сосьедад» можно отслеживать в нашем матч-центре.

Испания. Ла лига. 33-й тур.
23 апреля, 22:30. Mendizorrotza (Витория)
Алавес
Реал Сосьедад

«Алавес» в чемпионате Испании-2024/25 набрал 31 очко в 32 турах и перед игровым днем занимал 18-е место в турнирной таблице, его предыдущим соперником была «Севилья» (1:1). У «Реала Сосьедад» — 42 очка и девятая строчка в лиге, в предыдущем туре команда из Сан-Себастьяна сыграла вничью с «Вильярреалом» (2:2).

ФК Алавес
ФК Реал Сосьедад
Читайте также
Госдума хочет запретить рекламу астрологов и нутрициологов. Что нужно знать
Названы самые популярные приложения и игры в 2025 году
12-летняя фигуристка обвинила тренера Медовикова в домогательствах
Что происходит в Первой лиге за пять туров до конца сезона
Российская волейболистка Маркова стала чемпионкой Турции
Перспективы сотрудничества России и США в Арктике. Разбор
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Реалу» интересуется Керкезом
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 33 24 4 5 89-32 76
2
 Реал 32 21 6 5 65-31 69
3
 Атлетико 32 18 9 5 53-27 63
4
 Атлетик 32 15 12 5 49-26 57
5
 Вильярреал 31 14 10 7 55-42 52
6
 Бетис 32 14 9 9 45-40 51
7
 Мальорка 33 12 8 13 31-38 44
8
 Сельта 32 12 7 13 47-49 43
9
 Р. Сосьедад 32 12 6 14 32-36 42
10
 Р. Вальекано 32 10 11 11 35-39 41
11
 Осасуна 32 9 14 9 39-46 41
12
 Эспаньол 32 10 9 13 35-41 39
13
 Хетафе 32 10 9 13 31-29 39
14
 Валенсия 33 9 12 12 37-49 39
15
 Севилья 32 9 10 13 35-43 37
16
 Жирона 32 9 7 16 39-51 34
17
 Лас-Пальмас 32 8 8 16 38-52 32
18
 Алавес 32 7 10 15 34-46 31
19
 Леганес 32 6 11 15 29-48 29
20
 Вальядолид 32 4 4 24 23-76 16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.04 20:00
Валенсия – Эспаньол
 1 : 1
22.04 22:30
Барселона – Мальорка
 1 : 0
23.04 20:00
Атлетик – Лас-Пальмас
 - : -
23.04 20:00
Сельта – Вильярреал
 - : -
23.04 22:30
Алавес – Р. Сосьедад
 - : -
23.04 22:30
Хетафе – Реал
 - : -
24.04 20:00
Леганес – Жирона
 - : -
24.04 20:00
Осасуна – Севилья
 - : -
24.04 22:30
Атлетико – Р. Вальекано
 - : -
24.04 22:30
Бетис – Вальядолид
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 25
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 22
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 18
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 12
Рафинья

Рафинья

Барселона

 10
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 7
И К Ж
Марио Мартин

Марио Мартин

Вальядолид

 26 2 5
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 24 2 1
Крисантус Уче

Крисантус Уче

Хетафе

 30 1 5
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости