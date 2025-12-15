«Реал» в гостях переиграл «Алавес»

«Реал» победил «Алавес» в гостевом матче 16-го тура чемпионата Испании — 2:1.

На 24-й минуте счет открыл французский нападающий гостей Килиан Мбаппе. На 69-й минуте испанский форвард «Алавеса» Карлос Висенте забил ответный гол. На 76-й минуте бразильский нападающий «Реала» Родригу установил окончательный счет.

«Реал» выиграл после двух поражений в чемпионата Испании и Лиге чемпионов. С 36 очками после 16 матчей он занимает второе место в таблице Ла лиги. «Алавес» в 16 играх набрал 18 очков и располагается на 12-м месте.

В следующем матче чемпионата «Реал» 20 декабря примет «Севилью», «Алавес» в тот же день сыграет на выезде с «Осасуной».