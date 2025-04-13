«Алавес» и «Реал» сыграют в 31-м туре чемпионата Испании в воскресенье, 13 апреля. Встреча в Витории (Испания) пройдет на стадионе «Мендисорроса» и начнется в 17.15 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Трансляция начнется в 17.10 мск, за пять минут до стартового свистка.

Ключевые события и результат игры «Алавес» — «Реал» можно отслеживать в нашем матч-центре.

Испания. Ла лига. 31-й тур.

13 апреля, 17:15. Mendizorrotza (Витория)

В ла лиге-2024/25 «Алавес» с 30 очками после 30 туров занимал 17-е место в таблице, его предыдущим соперником была «Жирона» (1:0). У «Реала» — 63 очка и вторая строчка, в предыдущем туре «сливочные» уступили «Валенсии» (1:2).