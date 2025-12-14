«Алавес» и «Реал» встретятся в матче 16-го тура испанской примеры в воскресенье, 14 декабря. Игра пройдет на арене «Мендисорроса» в Витории и начнется в 23.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Алавес» — «Реал» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат Испании. Ла лига. 16-й тур.

14 декабря 2025, 23:00. Мендисорроса (Витория)

В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

«Реал» набрал 36 очков в 16 матчах чемпионата Испании, «Алавес» — 18 очков в 15 матчах. В предыдущей игре «Реал» уступил «Сельте» со счетом 0:2, а «Алавес» победил «Реал Сосьедад» — 1:0.