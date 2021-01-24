Дубль Бензема помог «Реалу» обыграть «Алавес»

«Реал» в матче 20-го тура чемпионата Испании обыграл «Алавес» со счетом 4:1.

В составе мадридцев дубль на счету Карима Бензема, еще по голу забили Каземиру и Азар. Хозяева ответили точным ударом Хоселу.

После этого матча «Реал» с 40 очками занимает второе место в ла лиге, «Алавес» с 18 очками — на 17-й строчке.

Чемпионат Испании. Лига 1

20-й тур

«Алавес» — «Реал» — 1:4 (0:3)

Голы: Каземиру, 15 (0:1). Бензема, 41 (0:2). Азар, 45+1 (0:3). Хоселу, 59 (1:3). Бензема, 70 (1:4).

«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Лежен, Ксимо Наварро (Гарсия, 46), Дуарте, Агиррегабирия, Томас Пина (Понс, 72), Батталья (Лукас, 46), Хоселу (Дейверсон, 78), Мендес, Риоха (Сайнс, 46).

«Реал»: Куртуа, Варан, Менди, Эдер Милитау, Модрич (Одриосола, 77), Кроос, Каземиру, Бензема, Азар (Винисиус Жуниор, 63), Васкес, Асенсио (Иско, 77).

Предупреждения: Ксимо Наварро, 10. Гарсия, 49. Эдер Милитау, 59. Лагуардия, 79. Сайнс, 85. Менди, 86. Бензема, 87. Мендес, 90+2.

Судья: Эрнандес Эрнандес (Испания).

23 января. Витория. Стадион «Мендисорроса».