«Алавес» победил «Атлетик»

«Алавес» одержал победу над «Атлетиком» (2:1) в матче 25-го тура чемпионата Испании. В составе гостей отличился полузащитник Рауль Гарсия.

У хозяев по разу забили нападающий Перес Лукас и защитник Родригу Эли.

«Алавес» с 30 очками занимает 14-е место в турнирной таблице ла лиги. «Атлетик» — 31 балл и 11-я строчка.

Чемпионат Испании. Лига 1

25-й тур

«Алавес» — «Атлетик» — 2:1 (1:1)

Голы: Рауль Гарсия, 17 (0:1). Лукас, 28 — с пенальти (1:1). Эли, 90+1 (2:1).

«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Эли, Ксимо Наварро, Дуарте, Агиррегабирия (Мендес, 46), Камараса (Понс, 80), Гарсия, Хоселу (Берк, 71), Лукас, Алейш Видаль.

«Атлетик»: Симон, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа (Лекуэ, 77), Альварес, Нуньес, Рауль Гарсия (Адурис, 80), Дани Гарсия, Весга, Икер Муниаин, Иньяки Уильямс (Ларрасабаль, 85).

Предупреждения: Капа, 20. Нуньес, 26. Ксимо Наварро, 31. Дани Гарсия, 31. Иньиго Мартинес, 32. Агиррегабирия, 33. Эли, 52. Понс, 86.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

23 февраля. Витория. Стадион «Мендисорроса».