«Алавес» переиграл «Эйбар»
01:06
«Алавес» выиграл у «Эйбара» в матче 23-го тура чемпионата Испании (2:1).
Чемпионат Испании
23-й тур
«Алавес» — «Эйбар» — 2:1 (0:0)
Голы: Лукас, 46 (1:0). Берк, 66 (2:0). Орельяна, 83 (2:1).
«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Ксимо Наварро, Магальян, Дуарте, Фейса (Лукас, 46), Камараса, Гарсия, Хоселу (Агиррегабирия, 83), Алейш Видаль, Берк (Мендес, 71).
«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель, Бигас (Де Бласис, 71), Арбилья, Бургос, Диоп, Кристофоро (Инуи, 83), Экспосито, Педро Леон (Шарлес, 57), Орельяна, Серхио Энрич.
Предупреждения: Алейш Видаль, 35. Педро Леон, 53. Ксимо Наварро, 74. Гарсия, 85. Шарлес, 90.
Судья: Прието Иглесиас.
7 февраля. Витория. Стадион «Мендисорроса».
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