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«Алавес» переиграл «Эйбар»

01:06
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«Алавес» выиграл у «Эйбара» в матче 23-го тура чемпионата Испании (2:1).

Чемпионат Испании

23-й тур

«Алавес» — «Эйбар» — 2:1 (0:0)

Голы: Лукас, 46 (1:0). Берк, 66 (2:0). Орельяна, 83 (2:1).

«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Ксимо Наварро, Магальян, Дуарте, Фейса (Лукас, 46), Камараса, Гарсия, Хоселу (Агиррегабирия, 83), Алейш Видаль, Берк (Мендес, 71).

«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель, Бигас (Де Бласис, 71), Арбилья, Бургос, Диоп, Кристофоро (Инуи, 83), Экспосито, Педро Леон (Шарлес, 57), Орельяна, Серхио Энрич.

Предупреждения: Алейш Видаль, 35. Педро Леон, 53. Ксимо Наварро, 74. Гарсия, 85. Шарлес, 90.

Судья: Прието Иглесиас.

7 февраля. Витория. Стадион «Мендисорроса».

Дополнительная информация:

http://sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/

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