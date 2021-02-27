«Алавес» уступил «Осасуне» и потерпел третье поражение подряд
«Алавес» потерпел третье поражение подряд в чемпионате Испании. В матче 25-го тура команда на своем поле уступила «Осасуне» с минимальным счетом — 0:1.
Чемпионат Испании. Лига 1
25-й тур
«Алавес» — «Осасуна» — 0:1 (0:0)
Гол: Барха, 77.
«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Лежен, Ксимо Наварро (Дейверсон, 84), Агиррегабирия (Дуарте, 46), Томас Пина, М.Гарсия, Хоселу, Лукас, Мендес (Риоха, 73), Кордоба (Пеллистри, 46).
«Осасуна»: Эррера, Дав.Гарсия, Видаль, Эрнандес, Крус, Ойер, Торрес, Р.Гарсия (У.Гарсия, 87), Торро (Монкайола, 77), Кальери (Барха, 67), Будимир (Гальего, 87).
Предупреждения: У.Гарсия, 30. Видаль, 40. Томас Пина, 44. Дав.Гарсия, 65. Лагуардия, 68. Крус, 73. Лукас, 82.
Судья: Санчес Мартинес (Испания).
27 февраля. Витория. Стадион «Мендисорроса».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/
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