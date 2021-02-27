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«Алавес» уступил «Осасуне» и потерпел третье поражение подряд

22:28
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«Алавес» потерпел третье поражение подряд в чемпионате Испании. В матче 25-го тура команда на своем поле уступила «Осасуне» с минимальным счетом — 0:1.

Чемпионат Испании. Лига 1

25-й тур

«Алавес» — «Осасуна» — 0:1 (0:0)

Гол: Барха, 77.

«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Лежен, Ксимо Наварро (Дейверсон, 84), Агиррегабирия (Дуарте, 46), Томас Пина, М.Гарсия, Хоселу, Лукас, Мендес (Риоха, 73), Кордоба (Пеллистри, 46).

«Осасуна»: Эррера, Дав.Гарсия, Видаль, Эрнандес, Крус, Ойер, Торрес, Р.Гарсия (У.Гарсия, 87), Торро (Монкайола, 77), Кальери (Барха, 67), Будимир (Гальего, 87).

Предупреждения: У.Гарсия, 30. Видаль, 40. Томас Пина, 44. Дав.Гарсия, 65. Лагуардия, 68. Крус, 73. Лукас, 82.

Судья: Санчес Мартинес (Испания).

27 февраля. Витория. Стадион «Мендисорроса».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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