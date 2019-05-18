"Алавес" обыграл "Жирону", "Сельта" сыграла вничью с "Райо Вальекано"

"Алавес" одержал домашнюю победу в матче 38-го тура чемпионата Испании против "Жироны" (2:1).
В составе хозяев голы на счету полузащитника Мубарака Вакасо и форварда Хонатана Кальери. У гостей мяч забил хавбек Кристиан Порту.
"Алавес", набрав 50 очков, поднялся на 10-е место в турнирной таблице. "Жирона" с 37-ю баллами расположилась на 18-й строчке, покинув высший дивизион Испании.
В других встречах дня "Сельта" на своем поле сыграла вничью с "Райо Вальекано" (2:2), "Уэска" одержала победу над "Леганесом" (2:1).
Чемпионат Испании
Лига 1
38-й тур
"Алавес" – "Жирона" – 2:1 (1:0)
Голы: Вакасо, 40 (1:0). Кальери, 83 (2:0). Порту, 86 (2:1).
"Алавес": Сивера, Лагуардия, Ксимо Наварро, Карлос Вигарай, Марин, Томас Пина, Вакасо, Гарсия, Ролан (Твумаси, 73), Кальери (Гвидетти, 85), Хони (Бланко, 85).
"Жирона": Ираисос, Муньеса, Эспиноса, Планас (Адай, 66), Алькала, Порту, Сони (Робертс, 46), Пере Понс, Гранель, Лосано (Думбья, 37), Фернандес.
Предупреждения: Сони, 33. Томас Пина, 45. Кальери, 55. Ролан, 56. Муньеса, 58. Планас, 64.
Судья: Мелеро Лопес (Испания).
18 мая. Витория. Стадион "Мендисорроса".
"Сельта" – "Райо Вальекано" – 2:2 (0:1)
Голы: Эмбарба, 29 – с пенальти (0:1). Медран, 71 (0:2). Аспас, 82 – с пенальти (1:2). Аспас, 90+2 (2:2).
"Сельта": Рубен Бланко, Кабраль, Араухо, Мальо, Оласа, Будебуз (Буфаль, 60), Окай Йокушлу, Лоботка (Систо, 84), Мендес (Хосабед Санчес, 75), Аспас, Гомес.
"Райо Вальекано": Димитриевски, Адвинкула, Веласкес, Акьеме, Катена, Медран, Посо, Уче Агбо (Марио Суарес, 56), Альваро Гарсия (Бебе, 81), Эмбарба (Хави Герра, 90), Рауль де Томас.
Предупреждения: Уче Агбо, 4. Альваро Гарсия, 39. Катена, 79. Димитриевски, 85.
Судья: Матеу Лаос (Испания).
18 мая. Виго. Стадион "Балаидос".
"Уэска" – "Леганес" – 2:1 (0:1)
Голы: Мантовани, 39 – в свои ворота (0:1). Мантовани, 55 (1:1). Мантовани, 83 (2:1).
"Уэска": Йованович, Эчейта (Мантовани, 31), Дьегес, Мойсес Гомес, Аньор (Гальяр, 71), Эррера, Ривера, Мелеро (Хуанхо Камачо, 61), Авила, Гальего, Галан.
"Леганес": Лунин, Хуанфран, Омеруо (Муньос, 53), Рейес, Тарин, Кравец (Шимановски, 81), Рубен Перес, Весга, Оскар Родригес, Каррильо (Эн-Несири, 67), Брэйтуэйт.
Предупреждение: Омеруо, 17.
Судья: Альберола Рохас (Испания).
18 мая. Уэска. Стадион "Эль Алькорас".