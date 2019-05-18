"Алавес" обыграл "Жирону", "Сельта" сыграла вничью с "Райо Вальекано"

"Алавес" одержал домашнюю победу в матче 38-го тура чемпионата Испании против "Жироны"​ (2:1).

В составе хозяев голы на счету полузащитника Мубарака Вакасо и форварда Хонатана Кальери. У гостей мяч забил хавбек Кристиан Порту.

"Алавес", набрав 50 очков, поднялся на 10-е место в турнирной таблице. "Жирона" с 37-ю баллами расположилась на 18-й строчке, покинув высший дивизион Испании.

В других встречах дня "Сельта" на своем поле сыграла вничью с "Райо Вальекано" (2:2), "Уэска" одержала победу над "Леганесом"​ (2:1).

Чемпионат Испании

Лига 1

38-й тур

"Алавес" – "Жирона" – 2:1 (1:0)

Голы: Вакасо, 40 (1:0). Кальери, 83 (2:0). Порту, 86 (2:1).

"Алавес": Сивера, Лагуардия, Ксимо Наварро, Карлос Вигарай, Марин, Томас Пина, Вакасо, Гарсия, Ролан (Твумаси, 73), Кальери (Гвидетти, 85), Хони (Бланко, 85).

"Жирона": Ираисос, Муньеса, Эспиноса, Планас (Адай, 66), Алькала, Порту, Сони (Робертс, 46), Пере Понс, Гранель, Лосано (Думбья, 37), Фернандес.

Предупреждения: Сони, 33. Томас Пина, 45. Кальери, 55. Ролан, 56. Муньеса, 58. Планас, 64.

Судья: Мелеро Лопес (Испания).

18 мая. Витория. Стадион "Мендисорроса".

"Сельта" – "Райо Вальекано" – 2:2 (0:1)

Голы: Эмбарба, 29 – с пенальти (0:1). Медран, 71 (0:2). Аспас, 82 – с пенальти (1:2). Аспас, 90+2 (2:2).

"Сельта": Рубен Бланко, Кабраль, Араухо, Мальо, Оласа, Будебуз (Буфаль, 60), Окай Йокушлу, Лоботка (Систо, 84), Мендес (Хосабед Санчес, 75), Аспас, Гомес.

"Райо Вальекано": Димитриевски, Адвинкула, Веласкес, Акьеме, Катена, Медран, Посо, Уче Агбо (Марио Суарес, 56), Альваро Гарсия (Бебе, 81), Эмбарба (Хави Герра, 90), Рауль де Томас.

Предупреждения: Уче Агбо, 4. Альваро Гарсия, 39. Катена, 79. Димитриевски, 85.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

18 мая. Виго. Стадион "Балаидос".

"Уэска" – "Леганес" – 2:1 (0:1)

Голы: Мантовани, 39 – в свои ворота (0:1). Мантовани, 55 (1:1). Мантовани, 83 (2:1).

"Уэска": Йованович, Эчейта (Мантовани, 31), Дьегес, Мойсес Гомес, Аньор (Гальяр, 71), Эррера, Ривера, Мелеро (Хуанхо Камачо, 61), Авила, Гальего, Галан.

"Леганес": Лунин, Хуанфран, Омеруо (Муньос, 53), Рейес, Тарин, Кравец (Шимановски, 81), Рубен Перес, Весга, Оскар Родригес, Каррильо (Эн-Несири, 67), Брэйтуэйт.

Предупреждение: Омеруо, 17.

Судья: Альберола Рохас (Испания).

18 мая. Уэска. Стадион "Эль Алькорас".