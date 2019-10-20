«Алавес» обыграл «Сельту»

«Алавес» выиграл у «Сельты» (2:0) в матче девятого тура чемпионата Испании.

В составе победителей отличились Лисандро Магальян и Лукас Перес. «Алавес» набрал 11 очков и занимает 13-е место. У «Сельты» девять очков и 18-я позиция.

В следующем туре «Алавес» на выезде сыграет с «Вильярреалом», а «Сельта» примет «Реал Сосьедад».

Чемпионат Испании

Ла лига

9-й тур

«Алавес» — «Сельта» — 2:0 (0:0)

Голы: Магальян, 50 (1:0). Лукас, 82 (2:0).

«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Магальян, Дуарте, Агиррегабирия, Вакасо, Гарсия, Хоселу (Берк, 79), Лукас (Гвидетти, 90+4), Алейш Видаль, Риоха (Понс, 71).

«Сельта»: Бланко, Мальо (Костас, 45+2), Хункa (Систо, 79), Айду, Саэнс, Рафинья, Суарес, Окай Йокушлу (Мендес, 60), Лоботка, Аспас, Мина.

Предупреждения: Хункa, 26. Вакасо, 31. Дуарте, 38. Гарсия, 45+4. Магальян, 90. Лукас, 90+3.

Судья: Гонсалес Гонсалес (Испания).

20 октября. Витория. Стадион «Мендисорроса».

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр