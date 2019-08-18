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«Алавес» обыграл «Леванте»

20:10
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«Алавес» обыграл «Леванте» (1:0) в матче первого тура чемпионата Испании. Единственный гол на 54-й минуте встречи забил Хоселу.

Чемпионат Испании. Лига 1

1-й тур

«Алавес» — «Леванте» — 1:0 (0:0)

Гол: Хоселу, 54.

«Алавес»: Пачеко, Эли, Дуарте, Марипан, Агиррегабирия, Томас Пина, Вакасо, Гарсия (Понс, 67), Алейш Видаль, Хоселу (Лукас, 86), Риоха (Родригес, 83).

«Леванте»: Фернандес, Везу, Тоньо, Постиго, Мирамон, Кампанья, Вукчевич (Рочина, 67), Барди, Мелеро (Моралес, 67), Майораль, Леон (Рохер, 78).

Предупреждения: Хоселу, 37. Мелеро, 45. Гарсия, 65.

Судья: Сото Градо (Испания).

Алавес — Леванте

18 августа. Витория. Стадион «Мендисорроса».

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