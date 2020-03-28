«Алавес» объявил о сокращении зарплат игрокам и сотрудникам клуба

На время остановки чемпионатов Испании по футболу и баскетболу группа «Алавес-Баскония», в которую входят команды «Алавес» (футбол) и «Саски Баскония» (баскетбол) сокращает зарплатные ведомости, сообщает Marca.

«Из-за исключительной ситуации, в которой мы все оказались, клуб принял решение применить временные меры для минимизации экономических последствий кризиса, — говорится в официальном пресс-релизе. — Снижение зарплат затронет всех игроков и всех работников как спортивной, так и административной структур «Саски Басконии» и «Алавеса». Отмена этого решения произойдет мгновенно после того, как власти страны разрешат возобновить нормальную деятельность».

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 607 965 человек. Умерших — 28 125, выздоровевших — 132 688. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

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