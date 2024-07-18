«Алавес» намерен арендовать Ромеро из «Милана»
Вингер «Милана» Лука Ромеро может продолжить карьеру в Испании, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, на 19-летнего аргентинца претендует «Алавес», который намерен арендовать игрока с возможностью выкупа.
В январе 2024 года Ромеро был арендован «Альмерией». На его счету 13 матчей с ла лиге, в которых он забил 3 гола.
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3
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
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4
|Атлетико
|0
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|0
|0
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5
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
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9
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|0
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11
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12
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
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20
|Эспаньол
|0
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|15.08
|20:00
|
Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
|
Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
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