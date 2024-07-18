«Алавес» намерен арендовать Ромеро из «Милана»

Вингер «Милана» Лука Ромеро может продолжить карьеру в Испании, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 19-летнего аргентинца претендует «Алавес», который намерен арендовать игрока с возможностью выкупа.

В январе 2024 года Ромеро был арендован «Альмерией». На его счету 13 матчей с ла лиге, в которых он забил 3 гола.