«Алавес» выиграл у «Мальорки» и прервал серию поражений

«Алавес» победил «Мальорку» в матче 12-го тура чемпионата Испании — 1:0. Игра прошла на стадионе «Мендисорротца» в Витория-Гастейсе.

Единственный гол на 76-й минуте забил полузащитник Хон Гуриди.

«Алавес» прервал свою неудачную серию из пяти поражений и поднялся на 12-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Мальорка» располагается на 7-й строчке — 18 очков.