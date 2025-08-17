«Алавес» победил «Леванте» в стартовом матче ла лиги

«Алавес» в матче 1-го тура чемпионата Испании дома обыграл «Леванте» со счетом 2:1.

В составе хозяев отличились Тони Мартинес и Науэль Теналья, у гостей гол забил Джереми Толян.

Во 2-м туре ла лиги «Алавес» 22 августа сыграет на выезде с «Бетисом», «Леванте» 23 августа примет «Барселону».