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Сегодня, 10:11

«Леганес» в концовке матча упустил победу над «Алавесом»

Алина Савинова
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«Леганес» на выезде сыграл вничью с «Алавесом» в матче 15-го тура чемпионата Испании — 1:1.

На гол полузащитника гостей Оскара Родригеса на 67-й минуте точным ударом ответил форвард хозяев Карлос Висенте на 87-й минуте.

«Леганес» с 15 очками идет на 15-м месте в турнирной таблице. «Алавес» набрал 14 очков и поднялся на 16-ю позицию.

В следующем туре ла лиги «Леганес» сыграет против «Реал Сосьедад», «Алавес» встретится с «Осасуной». Оба матча пройдут 8 декабря.

Испания. Ла Лига. 15-й тур
30 нояб, 18:15. Mendizorrotza (Витория)
Алавес
1:1
Леганес

Футбол
ФК Алавес
ФК Леганес
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 15 11 1 3 43-16 34
2
 Реал 13 9 3 1 28-11 30
3
 Атлетико 14 8 5 1 21-8 29
4
 Вильярреал 13 7 4 2 25-21 25
5
 Мальорка 15 7 3 5 15-13 24
6
 Атлетик 14 6 5 3 20-13 23
7
 Осасуна 14 6 4 4 19-22 22
8
 Жирона 14 6 3 5 20-18 21
9
 Бетис 14 5 5 4 16-16 20
10
 Р. Сосьедад 14 5 3 6 11-11 18
11
 Сельта 14 5 3 6 22-24 18
12
 Севилья 14 5 3 6 13-18 18
13
 Р. Вальекано 13 4 4 5 13-14 16
14
 Леганес 15 3 6 6 14-20 15
15
 Лас-Пальмас 15 4 3 8 20-26 15
16
 Алавес 15 4 2 9 16-25 14
17
 Хетафе 14 2 7 5 10-11 13
18
 Валенсия 13 2 4 7 13-21 10
19
 Эспаньол 13 3 1 9 12-26 10
20
 Вальядолид 14 2 3 9 10-27 9
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38 тур
29.11 23:00
Мальорка – Валенсия
 2 : 1
30.11 16:00
Барселона – Лас-Пальмас
 1 : 2
30.11 18:15
Алавес – Леганес
 1 : 1
30.11 20:30
Эспаньол – Сельта
 - : -
30.11 23:00
Вальядолид – Атлетико
 - : -
1.12 16:00
Вильярреал – Жирона
 - : -
1.12 18:15
Реал – Хетафе
 - : -
1.12 20:30
Р. Вальекано – Атлетик
 - : -
1.12 23:00
Р. Сосьедад – Бетис
 - : -
2.12 23:00
Севилья – Осасуна
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 15
Рафинья

Рафинья

Барселона

 9
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 8
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 7
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 11 1 5
Унаи Лопес

Унаи Лопес

Райо Вальекано

 12 1 5
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 12 1 4
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