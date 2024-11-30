«Леганес» в концовке матча упустил победу над «Алавесом»

«Леганес» на выезде сыграл вничью с «Алавесом» в матче 15-го тура чемпионата Испании — 1:1.

На гол полузащитника гостей Оскара Родригеса на 67-й минуте точным ударом ответил форвард хозяев Карлос Висенте на 87-й минуте.

«Леганес» с 15 очками идет на 15-м месте в турнирной таблице. «Алавес» набрал 14 очков и поднялся на 16-ю позицию.

В следующем туре ла лиги «Леганес» сыграет против «Реал Сосьедад», «Алавес» встретится с «Осасуной». Оба матча пройдут 8 декабря.