«Леганес» в концовке матча упустил победу над «Алавесом»
«Леганес» на выезде сыграл вничью с «Алавесом» в матче 15-го тура чемпионата Испании — 1:1.
На гол полузащитника гостей Оскара Родригеса на 67-й минуте точным ударом ответил форвард хозяев Карлос Висенте на 87-й минуте.
«Леганес» с 15 очками идет на 15-м месте в турнирной таблице. «Алавес» набрал 14 очков и поднялся на 16-ю позицию.
В следующем туре ла лиги «Леганес» сыграет против «Реал Сосьедад», «Алавес» встретится с «Осасуной». Оба матча пройдут 8 декабря.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|15
|11
|1
|3
|43-16
|34
|
2
|Реал
|13
|9
|3
|1
|28-11
|30
|
3
|Атлетико
|14
|8
|5
|1
|21-8
|29
|
4
|Вильярреал
|13
|7
|4
|2
|25-21
|25
|
5
|Мальорка
|15
|7
|3
|5
|15-13
|24
|
6
|Атлетик
|14
|6
|5
|3
|20-13
|23
|
7
|Осасуна
|14
|6
|4
|4
|19-22
|22
|
8
|Жирона
|14
|6
|3
|5
|20-18
|21
|
9
|Бетис
|14
|5
|5
|4
|16-16
|20
|
10
|Р. Сосьедад
|14
|5
|3
|6
|11-11
|18
|
11
|Сельта
|14
|5
|3
|6
|22-24
|18
|
12
|Севилья
|14
|5
|3
|6
|13-18
|18
|
13
|Р. Вальекано
|13
|4
|4
|5
|13-14
|16
|
14
|Леганес
|15
|3
|6
|6
|14-20
|15
|
15
|Лас-Пальмас
|15
|4
|3
|8
|20-26
|15
|
16
|Алавес
|15
|4
|2
|9
|16-25
|14
|
17
|Хетафе
|14
|2
|7
|5
|10-11
|13
|
18
|Валенсия
|13
|2
|4
|7
|13-21
|10
|
19
|Эспаньол
|13
|3
|1
|9
|12-26
|10
|
20
|Вальядолид
|14
|2
|3
|9
|10-27
|9
Результаты / календарь
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38 тур
|29.11
|23:00
|
Мальорка – Валенсия
|2 : 1
|30.11
|16:00
|
Барселона – Лас-Пальмас
|1 : 2
|30.11
|18:15
|
Алавес – Леганес
|1 : 1
|30.11
|20:30
|
Эспаньол – Сельта
|- : -
|30.11
|23:00
|
Вальядолид – Атлетико
|- : -
|1.12
|16:00
|
Вильярреал – Жирона
|- : -
|1.12
|18:15
|
Реал – Хетафе
|- : -
|1.12
|20:30
|
Р. Вальекано – Атлетик
|- : -
|1.12
|23:00
|
Р. Сосьедад – Бетис
|- : -
|2.12
|23:00
|
Севилья – Осасуна
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|15
|
|
Рафинья
Барселона
|9
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|8
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|7
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|11
|1
|5
|
|
Унаи Лопес
Райо Вальекано
|12
|1
|5
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|12
|1
|4
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