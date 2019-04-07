"Алавес" – "Леганес": видеотрансляция матча в 13.00

В матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу в воскресенье, 7 апреля, "Алавес" принимает "Леганес".

"СЭ" показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Алавес" – "Леганес" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 13.00 (время московское).

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лиги, календарь и результаты матчей