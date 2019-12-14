«Алавес» и «Леганес» сыграли вничью

«Алавес» сыграл вничью с «Леганесом» в матче 17-го тура чемпионата Испании (1:1). Баскский клуб не может выиграть уже три встречи кряду.

Чемпионат Испании

17-й тур

«Алавес» — «Леганес» — 1:1 (0:1)

Голы: Брэйтуэйт, 43 (0:1). Хоселу, 81 (1:1).

«Алавес»: Пачеко, Эли, Ксимо Наварро, Дуарте, Агиррегабирия (Риоха, 71), Гарсия, Понс, Хоселу, Лукас, Алейш Видаль (Магальян, 88), Берк (Сайнс, 77).

«Леганес»: Куэльяр, Омеруо, Сильва, Бустинса, Родригес, Авазьем, Рубен Перес, Меса (Эрасо, 78), Оскар Родригес (Ривера, 58), Брэйтуэйт, Эн-Несири.

Предупреждения: Эли, 2. Эн-Несири, 8. Хоселу, 42. Омеруо, 61. Сильва, 72.

Судья: Сото Градо.

13 декабря. Витория. Стадион «Мендисорроса».