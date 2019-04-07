"Алавес" и "Леганес" победителя не выявили

"Алавес" дома сыграл вничью с "Леганесом" в матче 31-го тура чемпионата Испании – 1:1. У хозяев отличился нападающий Хонатан Кальери, у гостей гол на счету защитника Хонатана Сильвы.

"Алавес" остался на 7-й строчке ла лиги, имея в своем активе 45 очков. "Леганес" расположился на 11 строчке, набрав 40 баллов.

Чемпионат Испании.

Лига 1

31-й тур

"Алавес" – "Леганес" – 1:1 (1:0)

Голы: Кальери, 18 – с пенальти (1:0). Сильва, 90+3 (1:1).

"Алавес": Пачеко, Лагуардия, Эли, Дуарте, Агиррегабирия, Томас Пина, Гарсия, Борха Бастон (Вакасо, 75), Инуи (Твумаси, 79), Кальери, Хони (Ксимо Наварро, 89).

"Леганес": Куэльяр, Ньом, Сиовас, Сильва, Бустинса (Арнаис, 69), Тарин, Рубен Перес, Херард Гумбау, Эрасо (Эль-Жар, 75), Брэйтуэйт, Мерино (Сантос, 75).

Предупреждения: Бустинса, 17. Эрасо, 19. Томас Пина, 32. Херард Гумбау, 44. Гарсия, 48. Агиррегабирия, 48. Сильва, 58. Дуарте, 69. Эли, 76. Твумаси, 87.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

7 апреля. Витория. Стадион "Mendizorroza".