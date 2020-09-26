«Алавес» и «Хетафе» сыграли вничью
15:58
«Алавес» и «Хетафе» не забили голов в матче 3-го тура чемпионата Испании.
Чемпионат Испании. Лига 1. 3-й тур
«Алавес» — «Хетафе» — 0:0
«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Лежен, Ксимо Наварро, Дуарте, Батталья (М.Гарсия, 80), Понс, Хоселу, Мендес (Сайнс, 89), Дейверсон (Лукас, 81), Риоха (Лопес, 69).
«Хетафе»: Сория, Эчейта, Ньом, Суарес, Даконам, Оливера, Максимович (Тимор, 88), Арамбарри, Кукурелья, Мата (Энес Унал, 46), Кучо Эрнандес (Анхель, 61).
Предупреждения: Даконам, 59. Батталья, 65. Лежен, 74. Суарес, 83.
Судья: Альберола Рохас.
26 сентября. Витория. Стадион «Мендисорроса».
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