«Алавес» и «Хетафе» сыграли вничью

«Алавес» и «Хетафе» не забили голов в матче 3-го тура чемпионата Испании.

Чемпионат Испании. Лига 1. 3-й тур

«Алавес» — «Хетафе» — 0:0

«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Лежен, Ксимо Наварро, Дуарте, Батталья (М.Гарсия, 80), Понс, Хоселу, Мендес (Сайнс, 89), Дейверсон (Лукас, 81), Риоха (Лопес, 69).

«Хетафе»: Сория, Эчейта, Ньом, Суарес, Даконам, Оливера, Максимович (Тимор, 88), Арамбарри, Кукурелья, Мата (Энес Унал, 46), Кучо Эрнандес (Анхель, 61).

Предупреждения: Даконам, 59. Батталья, 65. Лежен, 74. Суарес, 83.

Судья: Альберола Рохас.

26 сентября. Витория. Стадион «Мендисорроса».