«Хетафе» одержал победу над «Алавесом» в ла лиге

«Хетафе» обыграл «Алавес» в выездном матче 23-го тура чемпионата Испании — 1:0.

Единственный гол с пенальти забил полузащитник Мауро Арамбарри на 44-й минуте.

«Хетафе» набрал 27 очков и сохраняет 14-е место в турнирной таблице. «Алавес» (21) располагается на 18-й строчке.

Следующий матч в ла лиге темно-синие проведут на выезде 14 февраля против «Жироны». «Алавес» 15-го числа отправится в гости к «Леганесу».