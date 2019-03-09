"Алавес" – "Эйбар": видеотрансляция матча в 15.00

В матче 27-го тура чемпионата Испании по футболу в субботу, 9 марта, "Алавес" принимает "Эйбар".

"СЭ" показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Алавес" – "Эйбар" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 15.00 (время московское).

Чемпионат Испании: турнирная таблица лиги 1, расписание и результаты игр