«Алавес» обыграл «Эйбар» и вышел в финал плей-офф за выход в ла лигу

«Алавес» переиграл «Эйбар» в ответном матче 1/2 финала плей-офф сегунды — 2:0.

Нападающий Абдеррахман Реббах уже на 1-й минуте открыл счет. В концовке встречи второй мяч забил Асьер Вильялибре.

В первом матче была зафиксирована была ничья (1:1), поэтому «Алавес» вышел в финал, где поборется за выход в ла лигу с «Леванте». Первый матч — 11 июня, а ответный — 17-го.