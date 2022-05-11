«Алавес» победил «Эспаньол» в матче ла лиги

«Алавес» одержал победу над «Эспаньолом» (2:1) в матче 36-го тура ла лиги.

Встреча проходила на стадионе «Мендисорроса» в Витории.

В составе хозяев забитыми мячами отметились нападающий Мигель де ла Фуэнте и полузащитник Гонсалу Эскаланте. У гостей мяч с пенальти забил форвард Рауль де Томас.

На 46-й минуте игры красную карточку получил полузащитник «Эспаньола» Янхель Эррера.

Таким образом, «Алавес» набрал 31 очко и поднялся на предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице. «Эспаньол» с 40 баллами располагается на 13-й позиции.