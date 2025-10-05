Футбол
Испания
Новости
Ла лига Сегунда Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 16:56

«Алавес» победил «Эльче» в ла лиге

Сергей Ярошенко

«Алавес» на своем поле обыграл «Эльче» в матче 8-го тура ла лиги — 3:1.

У хозяев голы забили нападающие Карлос Висенте на 76-й минуте с пенальти и Тони Мартинес на 81-й минуте, а также Лукас Бойе (90+5-я). Единственный гол гостей на 90+3-й минуте забил форвард Андре Силва.

Защитник «Эльче» Давид Аффенгрубер на 79-й минуте получил красную карточку.

«Алавес» набрал 11 очков занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Эльче» с 13 очками — на 4-й строчке.

Чемпионат Испании. Ла лига. 8-й тур.
05 октября, 15:00. Mendizorrotza (Витория)
Алавес
3:1
Эльче
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК Алавес
ФК Эльче
Читайте также
Путин и модератор Лукьянов на «Валдае» обменялись цитатами из «Калины красной»
Двалишвили и Сэндхаген проведут титульный бой на турнире UFC в Лас-Вегасе
В МВД Грузии предупредили о принятии мер при продолжении акций протеста в стране
Футболист «Ахмата» Ндонг обвинил Сперцяна в расистском оскорблении
Арестованный в Приморье француз научился говорить по-русски «спасибо»
У России не осталось чемпионов UFC, бразильцу потребовалось 80 секунд, чтобы смять последнего. Что случилось в поединке Анкалаев - Перейра 2
Популярное видео
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Севилья» — «Барселона»: трансляция матча ла лиги онлайн
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 8 7 0 1 19-9 21
2
 Барселона 7 6 1 0 21-5 19
3
 Вильярреал 8 5 1 2 14-8 16
4
 Эльче 8 3 4 1 11-9 13
5
 Атлетик 8 4 1 3 9-9 13
6
 Эспаньол 7 3 3 1 10-9 12
7
 Бетис 7 3 3 1 11-7 12
8
 Атлетико 7 3 3 1 14-9 12
9
 Алавес 8 3 2 3 9-8 11
10
 Хетафе 8 3 2 3 9-11 11
11
 Севилья 7 3 1 3 11-10 10
12
 Осасуна 8 3 1 4 7-8 10
13
 Леванте 8 2 2 4 13-14 8
14
 Валенсия 8 2 2 4 10-14 8
15
 Овьедо 8 2 0 6 4-14 6
16
 Жирона 8 1 3 4 5-17 6
17
 Р. Сосьедад 7 1 2 4 7-11 5
18
 Сельта 7 0 5 2 6-9 5
19
 Р. Вальекано 7 1 2 4 7-10 5
20
 Мальорка 8 1 2 5 7-13 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.10 22:00
Осасуна – Хетафе
 2 : 1
4.10 15:00
Овьедо – Леванте
 0 : 2
4.10 17:15
Жирона – Валенсия
 2 : 1
4.10 19:30
Атлетик – Мальорка
 2 : 1
4.10 22:00
Реал – Вильярреал
 3 : 1
5.10 15:00
Алавес – Эльче
 3 : 1
5.10 17:15
Севилья – Барселона
 - : -
5.10 19:30
Эспаньол – Бетис
 - : -
5.10 19:30
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
 - : -
5.10 22:00
Сельта – Атлетико
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 9
Хулиан Альварес

Хулиан Альварес

Атлетико

 6
Карл Этта Эйонг

Карл Этта Эйонг

Леванте

 5
П
Луис Милья

Луис Милья

Хетафе

 5
Маркус Рэшфорд

Маркус Рэшфорд

Барселона

 4
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 4
И К Ж
Серхио Камельо

Серхио Камельо

Райо Вальекано

 5 1 2
Федерико Виньяс

Федерико Виньяс

Овьедо

 6 1 2
Александр Серлот

Александр Серлот

Атлетико

 6 1 2
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости