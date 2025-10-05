«Алавес» победил «Эльче» в ла лиге
«Алавес» на своем поле обыграл «Эльче» в матче 8-го тура ла лиги — 3:1.
У хозяев голы забили нападающие Карлос Висенте на 76-й минуте с пенальти и Тони Мартинес на 81-й минуте, а также Лукас Бойе (90+5-я). Единственный гол гостей на 90+3-й минуте забил форвард Андре Силва.
Защитник «Эльче» Давид Аффенгрубер на 79-й минуте получил красную карточку.
«Алавес» набрал 11 очков занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Эльче» с 13 очками — на 4-й строчке.
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|8
|7
|0
|1
|19-9
|21
|
2
|Барселона
|7
|6
|1
|0
|21-5
|19
|
3
|Вильярреал
|8
|5
|1
|2
|14-8
|16
|
4
|Эльче
|8
|3
|4
|1
|11-9
|13
|
5
|Атлетик
|8
|4
|1
|3
|9-9
|13
|
6
|Эспаньол
|7
|3
|3
|1
|10-9
|12
|
7
|Бетис
|7
|3
|3
|1
|11-7
|12
|
8
|Атлетико
|7
|3
|3
|1
|14-9
|12
|
9
|Алавес
|8
|3
|2
|3
|9-8
|11
|
10
|Хетафе
|8
|3
|2
|3
|9-11
|11
|
11
|Севилья
|7
|3
|1
|3
|11-10
|10
|
12
|Осасуна
|8
|3
|1
|4
|7-8
|10
|
13
|Леванте
|8
|2
|2
|4
|13-14
|8
|
14
|Валенсия
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
15
|Овьедо
|8
|2
|0
|6
|4-14
|6
|
16
|Жирона
|8
|1
|3
|4
|5-17
|6
|
17
|Р. Сосьедад
|7
|1
|2
|4
|7-11
|5
|
18
|Сельта
|7
|0
|5
|2
|6-9
|5
|
19
|Р. Вальекано
|7
|1
|2
|4
|7-10
|5
|
20
|Мальорка
|8
|1
|2
|5
|7-13
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.10
|22:00
|
Осасуна – Хетафе
|2 : 1
|4.10
|15:00
|
Овьедо – Леванте
|0 : 2
|4.10
|17:15
|
Жирона – Валенсия
|2 : 1
|4.10
|19:30
|
Атлетик – Мальорка
|2 : 1
|4.10
|22:00
|
Реал – Вильярреал
|3 : 1
|5.10
|15:00
|
Алавес – Эльче
|3 : 1
|5.10
|17:15
|
Севилья – Барселона
|- : -
|5.10
|19:30
|
Эспаньол – Бетис
|- : -
|5.10
|19:30
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|5.10
|22:00
|
Сельта – Атлетико
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|9
|
|
Хулиан Альварес
Атлетико
|6
|
|
Карл Этта Эйонг
Леванте
|5
|П
|
|
Луис Милья
Хетафе
|5
|
|
Маркус Рэшфорд
Барселона
|4
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Серхио Камельо
Райо Вальекано
|5
|1
|2
|
|
Федерико Виньяс
Овьедо
|6
|1
|2
|
|
Александр Серлот
Атлетико
|6
|1
|2
