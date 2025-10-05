«Алавес» победил «Эльче» в ла лиге

«Алавес» на своем поле обыграл «Эльче» в матче 8-го тура ла лиги — 3:1.

У хозяев голы забили нападающие Карлос Висенте на 76-й минуте с пенальти и Тони Мартинес на 81-й минуте, а также Лукас Бойе (90+5-я). Единственный гол гостей на 90+3-й минуте забил форвард Андре Силва.

Защитник «Эльче» Давид Аффенгрубер на 79-й минуте получил красную карточку.

«Алавес» набрал 11 очков занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Эльче» с 13 очками — на 4-й строчке.