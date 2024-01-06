«Алавес» обыграл «Бетис» и вышел в 1/8 финала Кубка Испании

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«Алавес» дома обыграл «Бетис» в матче 4-го раунда Кубка Испании — 1:0. Единственный гол забил игрок баскского клуба Карлос Бенавидес.

«Алавес» вышел в 1/8 финала Кубка короля. Ранее в следующий раунд турнира пробились «Атлетико», «Жирона», «Хетафе» и «Райо Вальекано».

Пары 1/8 финала Кубка Испании станут известны после жеребьевки.